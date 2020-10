Cosenza, Occhiuzzi: “Cosa temo della Reggina? ‘Temere’ è una parola che non deve esistere. Toscano è un martello…”

19 Ottobre 2020 16:08

Le parole dell’allenatore del Cosenza Occhiuzzi in vista del derby calabrese di domani al Granillo contro la Reggina

L’allenatore del Cosenza Occhiuzzi ha parlato alla vigilia del derby di domani sera al Granillo contro la Reggina. Queste le sue parole alla stampa in merito alla partita, all’atteggiamento, all’amicizia con Toscano, all’avversario e alla formazione.

“Sarà una gara con due squadre con un credo tattico molto simile. Ci saranno molti duelli. La gara è preparata a livello mentale dando certezza su ciò che siamo. Con Toscano e Napoli abbiamo condiviso anni fantastici insieme, tra di noi è rimasta tanta stima e amicizia. E’ bello rincontrarsi, è normale che poi domani in campo saremo avversari col coltello fra i denti. Da parte di Toscano c’è molta esperienza, è un allenatore che stimo tantissimo e mi sono confrontato tanto con lui in passato. E’ un martello, ha il focus del risultato in testa. E’ una forza, per me ha tanti pregi, più pregi che difetti”.

“Formazione? Non si tratta mai di turnover, ho 25 titolari e li alleno tutti allo stesso modo. Chiunque scende in campo sa cosa deve fare. La rifinitura sarà importante per capire come scendere in campo”.

“Cosa temo della Reggina? Il temere non esiste. Rispetto la Reggina ma dovremo fare noi la gara in entrambe le fasi e così dovrà sempre essere”.