Reggina, il Corriere dello Sport: “Dovrebbe esserci Plizzari tra i positivi al Covid dell’Italia Under 21”

9 Ottobre 2020 11:53

Tra i due calciatori dell’Under 21 positivi al Coronavirus, come riferisce il Corriere dello Sport, c’è anche il portiere della Reggina Alessandro Plizzari

Importante aggiornamento del Corriere dello Sport in merito agli altri tre positivi al Coronavirus all’interno del gruppo squadra dell’Italia Under 21 (2 calciatori e un membro dello staff). Come riferisce il noto quotidiano romano, infatti, tra i due giocatori è presente anche il portiere della Reggina Alessandro Plizzari. “Due calciatori (dovrebbero essere Gabbia del Milan e Plizzari della Reggina) e un membro dello staff della Nazionale Under 21, attualmente a Reykjavik, sono risultati positivi al Covid-19 dopo il tampone effettuato ieri all’arrivo in aeroporto ed i cui risultati sono stati resi noti nella tarda serata di ieri”, si legge. Sempre come riferisce il quotidiano, il match di questo pomeriggio contro l’Islanda – valido per le qualificazioni agli Europei – non si disputerà e “dal momento che i positivi non possono salire sull’aereo di rientro in Italia, stanno nascendo dei problemi logistici per farli tornare in Italia”.