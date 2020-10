Reggina, l’ex Corazza non perde il vizio del gol: arriva la prima gioia con l’Alessandria

4 Ottobre 2020 15:52

L’attaccante Simone Corazza ha lasciato un bel ricordo con la maglia della Reggina: un buon inizio per lui nella nuova esperienza ad Alessandria

E’ iniziata alla grande la stagione di Simone Corazza con la maglia dell’Alessandria. L’ex attaccante della Reggina ha siglato il gol dell’1-0 nel corso del match contro l’Olbia, riuscendo a marcare il tabellino alla seconda uscita nel campionato di Serie C Girone A coi grigi. Alla prima giornata era riuscito a firmare un assist. A testimonianza dell’ottimo momento di forma mentale del calciatore, sono da segnalare altri due passaggi decisivi realizzati nelle gare di Coppa Italia con Sambenedettese e Cosenza. Per l’Alessandria, inoltre, c’è in campo da titolare un altro ex amaranto, Edoardo Blondett.