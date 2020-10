Reggina, Cionek: “Ritorno dei tifosi? Spero presto, ho giocato qui anni fa e ricordo la bolgia del Granillo”

5 Ottobre 2020 21:49

Le parole del neo difensore della Reggina Thiago Cionek a “Passione amaranto”, sui canali ufficiali del club: gli argomenti affrontati dall’ex Spal

Thiago Cionek è uno dei calciatori più esperti della rosa della Reggina. Arrivato nell’ultima parte di mercato dopo l’importante esperienza con la Spal, il difensore si appresta ad occupare il ruolo di centrale della retroguardia a tre. E’ intervenuto durante “Passione amaranto”, sui canali ufficiali del club, affrontando vari argomenti. Eccoli di seguito.

LA ROSA LUNGA – “La rosa lunga potrebbe essere una problematica, ma qui ci sono due giocatori per ogni ruolo e questo spinge tutti a voler giocare ed è da stimolo. Poi il campionato di Serie B è lunghissimo e se lo si guarda dopo la sosta, ottobre e novembre saranno fitti di impegni. Anche i 5 cambi sono un fattore da non sottovalutare, aiutano a vincere le partite”.

I SINGOLI – “Mastour ha una potenzialità incredibile, ma dipende tutto da lui. E’ un ragazzo a posto e si vuole mettere in mostra. La sua qualità si vede anche negli allenamenti. In un gruppo così, con giocatori d’esperienza, potrà imparare tanto. Loiacono ha fatto una grandissima partita, tra l’altro aveva anche un problema alla caviglia e si è allenato poco. Ha impostato in alcune situazioni quando Crisetig era braccato? Sì, sono situazioni già preparate in allenamento. Dipende dall’avversario e da come ti attacca. Anch’io ad impostare? Parte da noi, cerchiamo di far iniziare la manovra da dietro”.

NUMERO E CARATTERISTICHE – “L’ultimi anno, sia in Nazionale che alla Spal, ho giocato con la 4, che però qui a Reggio era occupato. Non sono uno scaramantico, mi piacciono i numeri tradizionali, piccoli, e così ho scelto la 3. Caratteristiche? Negli ultimi anni ho giocato come terzo di difesa, ma qui in società sanno che posso giocare ovunque”.

I TIFOSI E LA PAUSA – “Il fatto di non avere tifosi è ciò che dà più fastidio, considerando la città e la tifoseria. Aspettiamo pazientemente sperando che possano tornare. Ho giocato qui qualche anno fa, so che lo stadio diventa una bolgia. La pausa? Va bene o no non abbiamo scelta, tocca a noi sfruttarla bene”.