Reggina-Catanzaro, un anno fa la notte di Reggio e di Corazza: il Granillo esplode, è la vittoria della svolta! [FOTO]

12 Ottobre 2020 17:34

Accade esattamente un anno fa, Reggina-Catanzaro è l’inizio della scalata amaranto: una vittoria che spiana la strada verso la promozione

Come nelle favole. Un gol, l’esultanza, lo stadio Granillo che esplode di gioia. La Reggina vince 1-0 il derby contro il Catanzaro, segna la sua svolta stagionale e chissà se anche della gestione del Presidente Luca Gallo, sarà soltanto il tempo a dirlo. Quel che passa comunque resta, diventa storia, finisce nel cassetto dei ricordi e nelle memorie di un derby dai mille significati. Era esattamente un anno fa, il 12 ottobre 2019, una di quelle sfide destinate a rimanere nella mente di un tifoso per molto tempo: l’ansia del prepartita, gli sfottò benevoli tra le due tifoserie, il settore ospiti strapieno e la coreografia della Curva Sud fanno da cornice al Derby della Calabria.

Quindicimila cuori in trepidante attesa, per un match storico, oltre che sentito, anche importante dal punto di vista della classifica. Una gara iniziata in salita per la banda di mister Toscano che già dalla fine del primo tempo, causa espulsione, deve fare a meno di capitan De Rose. Ci pensa poi Sounas a prendere per mano il centrocampo e a costringere l’avversario Martinelli al fallo che rimette in parità numerica le due squadre. Una partita molto tirata, con difese attente e molto aggressiva nel temperamento. Quasi destinata ad un classico pareggio, quando però, a tre minuti dal novantesimo, da un cross proveniente dalla sinistra, ci pensa “Joker” Corazza a mandare in tripudio lo stadio Granillo e a regalare alla città di Reggio Calabria una vittoria attesa da tanto, troppo tempo.

Una sorta di rivincita, se vero che la vendetta è un piatto che va servito freddo, dopo il 3-4 dell’anno precedente. Una gioia che in città mancava da troppi anni, trascorsi nell’inferno della Lega Pro e della Serie D. E’ contro il Catanzaro la vera gara della svolta perché è la prima di una striscia lunghissima di vittorie (11 consecutive per l’esattezza) da record, quella che riuscì a trasmettere la consapevolezza di poter battere chiunque e svolgere un campionato da assoluta protagonista. Così come poi peraltro si è rivelato, una Reggina in grado di fare la voce grossa su tutti i campi del torneo di Serie C, di far tornare la passione nel cuore di una tifoseria che con il tempo si era spenta ma aspettava solo il momento giusto per rinascere. Certo, oggi con l’emergenza Coronavirus, quello stesso entusiasmo non è più percepibile, ma soltanto pensare alla sensazione del momento è un mix di gioia e nostalgia che difficilmente sarà dimenticato. In alto la FOTOGALLERY di quella splendida serata.