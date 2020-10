Reggina, arriva il provvedimento nei confronti del calciatore dell’Under 17 squalificato per dieci giornate

9 Ottobre 2020 12:21

Il calciatore dell’Under 17 della Reggina squalificato per 10 giornate è stato “è stato sospeso da ogni attività a tempo indeterminato”

Arriva il provvedimento della Reggina nei confronti del calciatore dell’Under 17 squalificato per 10 giornate dal giudice sportivo dopo “aver proferito nei confronti di un avversario una frase offensiva contenente un’espressione di discriminazione per motivi di razza“.

“La Reggina – si legge sul sito ufficiale amaranto – comunica che, in seguito alla squalifica di dieci turni a I.P. rimediata durante la partita del campionato U17 tra il club amaranto e l’ACF Fiorentina, il calciatore è stato sospeso da ogni attività a tempo indeterminato. Al termine della gara, il club amaranto rappresentato dal responsabile del settore giovanile Antonio Tempestilli, si è prontamente scusato con la società ACF Fiorentina per lo spiacevole episodio verificatosi. Il ragazzo, profondamente pentito per quanto accaduto, ha prodotto un video di scuse al calciatore dell’ACF Fiorentina, che è stato prontamente recapitato in forma privata. Il calciatore della Fiorentina ha ringraziato e accettato le scuse di I.P.”.