Reggina, la ricetta di Bianchi: “dobbiamo metterci più ferocia”. E su Menez…

13 Ottobre 2020 12:59

Un piccolo stacco a causa delle gare Nazionali ha frenato l’entusiasmo della Reggina. L’ottimo inizio in campionato ha comunque regalato consapevolezza al gruppo di mister Toscano, che non vede l’ora di torna in campo e così da ieri ha iniziato a concentrarsi sulla gara contro il Virtus Entella. Ai microfoni della Gazzetta del Sud è intervenuto il centrocampista Nicolò Bianchi, confermato uno dei punti fermi dello scacchiere amaranto grazie alla sua intelligenza tattica, che ha spiegato le sensazioni dello spogliatoio dopo la vittoria nell’ultimo turno prima della pausa: “dopo aver battuto il Pescara in casa per 3-1 avresti voluto scendere subito in campo per dimostrare la voglia che c’è di vincere. Tuttavia guardando il calendario che ci attende con gare ravvicinate, la sosta è stata utile soprattutto per fare integrare meglio i nuovi compagni e capire cosa chiede il mister”. E in generale sulla Serie B, Bianchi spiega: “Un campionato duro ed equilibrato dove incidono molto gli episodi. Quel rigore subito sullo 0-0 con gli abruzzesi, avrebbe potuto dare un volto diverso alla gara”.

OBIETTIVI – “Abbiamo una nostra identità e pur consapevoli di essere una neopromossa, al di là di chi scende in campo è fondamentale l’atteggiamento. Dobbiamo metterci più ferocia delle altre squadre e ricordarci sempre che la qualità dei singoli può fare la differenza. Siamo stati bravi in queste prime uscite a sviluppare i concetti di Toscano, non ci siamo mai snaturati neanche nell’amichevole a Benevento”.

RUOLO – “Il mister mi chiede le stesse cose della scorsa stagione, naturalmente tutti dobbiamo correre di più”.

MENEZ – “Si è messo subito a disposizione del gruppo, mostrandosi molto umile. Parliamo di un calciatore che ha colpi di un’altra categoria. Un gol come quello al Pescara poteva farlo solo lui”.