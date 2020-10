Reggina, Bendtner elogia le… escort: “ecco perchè i calciatori le preferiscono alle ragazze normali”

14 Ottobre 2020 11:05

Niklas Bendtner spiega il motivo per il quale il fenomeno delle escort è così diffuso nel mondo del calcio: tutto gira intorno a soldi e ricatti

L’autobiografia di Niklas Bendtner continua a regalare vere e proprie perle di filosofia, non solo calcistica, ma anche di vita. L’ex calciatore di Arsenal e Juventus, obiettivo della Reggina la scorsa estate, prima dell’arrivo di German Denis, ha spiegato il motivo per il quale i calciatori si accompagnino spesso ad escort, piuttosto che a ragazze ‘del posto’. Il motivo a suo dire risiede nella paura di un possibile ricatto: “probabilmente vi starete chiedendo perché le prostitute siano un fenomeno così diffuso nel calcio professionistico. E’ abbastanza semplice: perché è meno rischioso che uscire con una ragazza del posto. So di un sacco di incidenti che coinvolgono delle prostitute ma conosco altrettante storie di ricatto tramite i social media. Parliamo di cercatrici d’oro che compaiono nella vita notturna, pronte per una scopata e che poi ti fanno una foto mentre dormi. E quelle foto diventano la loro carta vincente, possono chiederti delle cose per tenere la bocca chiusa. E lo fanno. Le prostitute non saranno a prova di bomba ma almeno hanno una sorta di giro d’affari da tutelare. Una volta è venuta da me una ragazza con cui ero stato a letto, dicendomi che era rimasta incinta e che c’era un prezzo per il suo silenzio. Voleva rifarsi il seno e alla fine ho pagato per l’intervento“.