Reggina, il resoconto dell’allenamento odierno: le ultime su Rivas, Charpentier e Rolando

10 Ottobre 2020 12:49

La Reggina si è ritrovata questa mattina al Centro Sportivo Sant’Agata per l’ultimo allenamento della settimana: il resoconto

Allenamento mattutino per la Reggina, il riepilogo della seduta e le ultime su Rivas, Charpentier e Rolando. “Nella mattinata di oggi – si legge nel sito ufficiale amaranto – la squadra si è ritrovata sul campo numero 1 del Centro Sportivo Sant’Agata. Dopo una iniziale fase di riscaldamento, sono state effettuate delle esercitazioni di natura tattica. La sessione si è conclusa con una partita a tutto campo. Lavoro differenziato per Rivas e Charpentier, cure mediche per Rolando. La squadra amaranto si ritroverà al Centro Sportivo Sant’Agata nella giornata di lunedì”.