Reddito di Cittadinanza: è tempo di rinnovo, ecco entro quando presentare la la nuova richiesta

1 Ottobre 2020 22:22

Reddito di Cittadinanza: la CGIL informa che è tempo di rinnovo del sussidio, ecco entro quando presentare la la nuova richiesta

“I percettori ai quali è stato riconosciuto il RDC, con decorrenza dal mese di Aprile 2019, hanno percepito l’ultima delle 18 mensilità previste dalla normativa nello scorso mese di Settembre. Queste persone – sostiene il Segretario Generale Cgil Reggio Calabria-Locri, Gregorio Pititto – possedendone i requisiti potranno presentare la richiesta per una nuova attivazione del RDC per altre 18 mensilità. La normativa vigente prevede, – continua il Segretario – che vi sia l’interruzione di un mese tra l’ultima mensilità percepita e la nuova attivazione, pertanto nel mese di ottobre si dovrà presentare la nuova richiesta che avrà decorrenza Novembre 2020 per altri 18 mesi. E’ importante essere consapevoli – sottolinea il Segretario Pititto- che la maggior parte di questi soggetti possiedono i requisiti per ottenere il Reddito di Emergenza e pertanto nel mese di ottobre, non percependo più il reddito di cittadinanza, potranno ottenerlo ma soltanto se presenteranno la richiesta entro il 15/10/2020. Il CAF CGIL e il Patronato INCA sono a disposizione della cittadinanza per qualunque informazione e per la compilazione delle richieste presso tutte le nostre sedi ubicate a Stilo, Pazzano, Caulonia, Roccella Ionica, Siderno, Locri, Bovalino, San Luca, Platì, Mammola, Ardore, Africo, Melito Porto Salvo, Bagaladi, Bagnara Calabra, Villa San Giovanni e Reggio Calabria”, conclude.