Caos Real Madrid, Benzema a Mendy: “non passare palla a Vinicius, gioca contro di noi!” [VIDEO]

28 Ottobre 2020 12:11

Due partite e appena un punto guadagnato, l’inizio del Real Madrid in Champions League è decisamente rivedibile. Dopo la clamorosa sconfitta per 2-3 contro lo Shakthar Donetsk, i ‘Blancos’ sono andati vicinissimi ad un altro ko in casa del Borussia Monchengladbach. Sotto di un gol all’intervallo, i calciatori madrileni erano piuttosto infastiditi, particolarmente Karim Benzema resosi protagonista di un episodio diventato virale sui social. L’attaccante francese si è rivolto al compagno Mendy con un labiale nel quale avrebbe detto: “non passategliela a Vinicius! Giuro sulla vita di mia madre che sta giocando contro di noi“. In effetti, dopo la sostituzione di Vinicius Jr. arrivata al 71′ minuto, il Real Madrid sembra aver cambiato piglio riuscendo addirittura a pareggiare la partita nei minuti finali con le reti dello stesso Benzema e di Casemiro.

Karim Benzema asking Ferland Mendy to not pass the ball to Vinicius during half time: “Brother don’t play to him. On my mother’s life. He is playing against us.” pic.twitter.com/RANeGA4CDV

— Troll Football (@TrollFootball) October 28, 2020