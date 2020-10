30 Ottobre 2020 07:58

Rassegna Stampa: gli argomenti che trovano spazio oggi, venerdì 30 ottobre 2020, sui principali giornali del Paese

“Torna il terrorismo. Accolto in Italia per sgozzare in nome di Allah“, “Fa strage a Nizza, partito dall’Italia“, “Chiusure, 5 Regioni a rischio“, “Milano e Napoli contro il lockdown“, “Conte come Macron, lockdown soft entro dieci giorni“: questi alcuni dei titoli che campeggiano oggi, 30 ottobre 2020, sui principali giornali del Paese.

Ecco la rassegna stampa.