Rally del Rubinetto, Tribuzio e Stracqualursi difenderanno i colori della scuderia RO racing

30 Ottobre 2020 13:09

Carmine Tribuzio e Gianni Stracqualursi difenderanno i colori della scuderia RO racing al Rally del Rubinetto

Al Rally del Rubinetto, in programma questo fine settimana in Piemonte, a bordo di una Skoda Fabia R5, Carmine Tribuzio e Gianni Stracqualursi difenderanno i colori della scuderia RO racing.

Dopo aver vinto la Coppa rally di settima zona, Carmine Tribuzio, in coppia con Gianni Stracqualursi, sarà al via del Rally del Rubinetto che si svolgerà questo fine settimana in Piemonte sulle strade tra Borgosesia e San Maurizio D’Opaglio.

I due alfieri della scuderia RO racing, saranno presenti in terra piemontese per preparare al meglio la finale nazionale della Coppa di Zona che si disputerà a Como dal 4 al 6 novembre prossimi.

I due ciociari saranno della partita in entrambe le gare con una Skoda Fabia R5 evo2, allestita dalla Erreffe. Tribuzio e il suo navigatore sanno che il Rally del Rubinetto sarà una gara che potrà offrire ottime indicazioni per il set up della vettura in vista dell’appuntamento clou della loro stagione agonistica.

“Andiamo al Rubinetto guardandolo come gara test in vista della finale di Como anche se in realtà viviamo ogni ora con la paura che tutto si possa fermare, vista la situazione che stiamo nuovamente attraversando in Italia – ha detto Tribuzio – dopo attente considerazioni ci siamo anche iscritti al R Italian trophy di zona e tenteremo di rosicchiare qualche punticino agli avversari che andremo poi a incontrare a Como”.