Raffaele Lamezia Pallavolo, altra conferma: Francesco Chirumbolo resta in gialloblù

16 Ottobre 2020 17:56

Altra conferma in casa Raffaele Lamezia Pallavolo: Francesco Chirumbolo anche per la prossima stagione vestirà i colori gialloblù

Oggi altra conferma in casa Raffaele. Annunciamo con piacere che Francesco Chirumbolo, anche per la prossima stagione, vestirà i colori gialloblù. Francesco, giocatore molto duttile, che mister Torchia negli anni ha utilizzato in tutti ruoli, darà anche quest’anno il suo contributo per raggiungere gli obiettivi che tutti sperano e aspettano. Lo abbiamo sentito per qualche dichiarazione: “Sono molto orgoglioso di fare parte ancora di questo gruppo, nonostante il livello si sia alzato quest’anno, segno che la società si fida di me. Raffaele Lamezia per me è casa e famiglia, quindi sono felicissimo. L’anno scorso ci è dispiaciuto non conquistare sul campo la vittoria del campionato, ma credo che vista la stagione fatta, sia stato giusto il nostro salto di categoria. Per quest’anno c’è tanto e tanta voglia di fare. Abbiamo la responsabilità di dimostrare di essere una grande squadra e un grande gruppo. Io cercherò di dare il meglio per il bene del gruppo, che sia partita o che sia allenamento”.