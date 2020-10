Qualifiche Formula 1 – Bottas in pole, Leclerc dà spettacolo: la griglia di partenza del Gp dell’Eifel

10 Ottobre 2020 16:21

Valtteri Bottas fa sua la pole position del Gp di Eifel davanti ad Hamilton e Verstappen, ottimo 4° posto di Charles Leclerc: la griglia di partenza del Gp dell’Eifel

La Formula 1 torna in pista dopo un weekend di relax e lo fa al Nurburgring, circuito rientrato in calendario dopo le continue cancellazioni dei mesi scorsi causate dalla pandemia di Coronavirus. Weekend complicato in Germania con le prime due sessioni di prove libere non disputate a causa della pioggia che ha costretto i piloti a dover massimizzare la conoscenza della pista attraverso le FP3. Il lavoro migliore sembrano averlo fatto, come spesso accade, le Mercedes che completano la prima fila: pole position a Valtteri Bottas, secondo posto a Lewis Hamilton. Alle loro spalle il solito Verstappen che precede un ottimo Leclerc finalmente tornato nelle zone nobili della classifica. Niente Q3 per l’altra Ferrari di Vettel che partirà in 11ª posizione.

La griglia di partenza del Gp dell’Eifel:

1ª Fila: Bottas, Hamilton

2ª Fila: Verstappen, Leclerc

3ª Fila: Albon, Ricciardo

4ª Fila: Ocon, Norris

5ª Fila: Perez, Sainz

6ª Fila: Vettel, Gasly

7ª Fila: Kvyat, Giovinazzi

8ª Fila: Magnussen, Grosjean

9ª Fila: Russell, Latifi

10ª Fila: Raikkonen, Hulkenberg