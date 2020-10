Pugilato, debutto da sogno per il 13enne reggino Santo Ielo: è campione Interregionale

12 Ottobre 2020 20:23

Debutto da sogno, come pugile agonista, per il tredicenne reggino Santo Ielo, diventato campione interregionale: la soddisfazione dell’allenatore e padre

Al torneo di qualificazione ai campionati Italiani “Schoolbooy” di Montesilvano (PE) il nuovo campione interregionale è Santo Ielo. L’esordiente reggino conquista, con grande merito, il gradino più alto del podio. Il pugile, tesserato con l’ASD Amaranto Boxe – Flash Natoli del maestro Peppe Fedele e allenato dal padre Paolo, è il prodotto del fiorente settore giovanile rilanciato ad altissimi livelli da poco più di quattro anni.

Non aveva dunque al suo attivo neppure un match, ma l’inesperienza non gli ha impedito di conquistare il titolo a Montesilvano dopo aver battuto il pugile di casa molto più esperto, avendo al suo attivo già tre match, esprimendo un pugilato elegante e di altissimo livello tecnico. Infatti, il Campione Olimpico e Campione del mondo WBO Maurizio Stecca, presente al torneo, ha elogiato il livello tecnico con il quale i due pugili si sono espressi sul ring, paragonandoli già a due pugili Elite.

Il giovanissimo pugile reggino è un talento puro, che ha dimostrato fin dai suoi primi passi in palestra la stoffa del grande campione. Già nei tornei giovanili, dal primo anno in gara, ha accumulato un curriculum sportivo di tutto rispetto. Nel 2016, al torneo Regionale di qualificazione per la Coppa Italia giovanile e Trofeo CONI, si è laureato campione regionale per ripetersi anche nel 2017, dove ha conquistato anche l’oro al Trofeo CONI di Senigallia (AN). Nel 2018 è di nuovo Campione regionale, conquistando un argento alla Coppa Italia Giovanile. Nel 2019, dopo essersi laureato per la terza volta campione regionale, ha conquistato l’argento alla Coppa Italia Giovanile a Sant’Andrea Apostolo dello Jonio (CZ); argento individuale e bronzo a squadre, al Trofeo CONI di Crotone.

Oggi, all’esordio da pugile agonista, si è laureato campione interregionale. Massima soddisfazione nel pool di tecnici che hanno seguito il campione. In primis il tecnico e papà del giovane pugile Paolo Ielo che ha elogiato il proprio figlio come “un ragazzo straordinario non solo sotto il punto di vista pugilistico ma anche caratteriale, un ragazzo educato, rispettoso, diligente a scuola e senza fronzoli per la testa che ha fatto sempre tantissimi sacrifici per raggiungere questo obbiettivo con mesi di preparazione, allenamenti e duro lavoro per arrivare al grande appuntamento di Montesilvano e sbaragliare la concorrenza, senza mai tralasciare le priorità come la scuola e alcune altre passioni che il giovane pugile coltiva”.

Le premesse, per una lussureggiante carriera del giovane pugile, ci sono tutte e il team è convinto che a Reggio Calabria stia nascendo un nuovo Francesco Versaci, al quale il giovanissimo pugile si ispira.