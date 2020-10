Manifestazione no lockdown a Roma: i manifestanti provano a raggiungere Montecitorio, fermati dalla Polizia [FOTO]

31 Ottobre 2020 17:31

“No a un nuovo lockdown” è lo slogan con cui i manifestanti sono scesi in strada per protestare: fermata la loro marcia verso Montecitorio

Alta tensione a Campo de’ Fiori per alcuni disordini provocati da militanti dell’estrema destra che vorrebbero partire in corteo verso Montecitorio. Le forze dell’ordine in tenuta antisommossa però sono pronte a impedire questa manifestazione non autorizzata. Sono stati esplosi alcuni petardi e lanciati dei fumogeni e altri oggetti all’indirizzo delle forze di polizia che stanno sbarrando la strada ai manifestanti. Al corte presenti membri delle Mascherine tricolori per dire “No a un nuovo lockdown”. Alle 18, infine, la protesta “Tu ci chiudi, tu ci paghi” si terrà in piazza Indipendenza cui parteciperanno Movimenti sociali e sindacali. “Se sono necessari i lockdown e le misure di contenimento allora devono essere necessarie anche le misure economiche a difesa della popolazione”, hanno sottolineato gli organizzatori lanciando l’iniziativa.