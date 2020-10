“Tu ci chiudi, tu ci paghi. La Sicilia non molla”, protesta a Messina e Palermo contro il Governo

28 Ottobre 2020 15:18

Proteste contro il Dpcm, mobilitazione a Messina e Palermo. “Tu ci chiudi, tu ci paghi. La Sicilia non molla” è lo slogan che ha accompagnato i vari presidi e cortei in giro per la Sicilia

Nuova protesta a Messina contro il Dpcm che mira a contenere la pandemia da Covid 19: appuntamento alle 21.30 in piazza Cairoli. Manifestazione anche a Palermo, nel pomeriggio, alle 18, ai Quattro Canti con un corteo che arriverà fino a piazza Indipendenza, a palazzo d’Orleans, sede della presidenza della Regione. “Tu ci chiudi, tu ci paghi. La Sicilia non molla” è lo slogan che ha accompagnato i vari presidi e cortei in giro per la Sicilia ed è anche il nome di un gruppo Facebook che ieri in poche ore ha raggiunto quasi 600 iscritti.