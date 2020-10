Problemi di salute mentale, Calabria al 1° posto in Italia per pazienti assistiti: anche la Sicilia sopra la media nazionale

8 Ottobre 2020 16:27

In Calabria 227,2 pazienti su 10.000 adulti nel 2018 hanno avuto bisogno dell’assistenza dei servizi psichiatrici

“Zedders in lockdown. Crescere in emergenza”, è il primo di sei eventi regionali promossi nell’ambito di “Fattore J”, il programma di Fondazione mondo digitale in collaborazione con Janssen Italia, patrocinato dall’Istituto superiore di Sanità, per educare centomila giovani all’inclusione, all’empatia e al rispetto verso l’ammalato. In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, studenti, docenti, pazienti ed esperti si sono confrontati sul benessere psichico degli adolescenti. Tra gli ospiti dell’evento, a cui hanno partecipato oltre 500 studenti, anche lo psichiatra Paolo Crepet. Nella “storia di copertina” la testimonianza della siciliana Concetta Castilletti, una delle virologhe che lo scorso febbraio ha isolato il Covid-19. Secondo gli ultimi dati elaborati dal Sistema informativo per la salute mentale (Sism), gli utenti psichiatrici assistiti dai servizi specialistici nel 2018 sono 837.027 con tassi standardizzati che vanno da 96,7 per 10.000 adulti in Sardegna fino a 227,2 in Calabria (valore totale Italia 166,6). La Sicilia con un tasso pari a 187,5 è al quinto posto.

I pazienti che sono entrati in contatto per la prima volta con i Dipartimenti di salute mentale sono 323.707 (per il 93,4% e’ il primo contatto della vita con i servizi): 34.827 sono siciliani. La Sicilia è la terza regione dopo Lombardia ed Emilia Romagna per la prevalenza di utenti trattati nella fascia di età compresa tra i 18 e i 24 anni. “Ci siamo resi conto che c’è una fascia di età tra i 14 e i 18 anni che è stata poco al centro dell’attenzione dei servizi e della specializzazione psichiatrica”, afferma Felicia Giagnotti Tedone, presidente di Fondazione Progetto Itaca. “Fattore J è un progetto in cui crediamo molto perché è stato pensato per raggiungere i ragazzi – ha detto Loredana Bergamini, direttore medico di Janssen Italia – . Il nostro impegno si traduce non solo nella ricerca e sviluppo di trattamenti, ma anche nell’accrescere la conoscenza della patologia”.