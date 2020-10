Previsioni Meteo, sarà un weekend con lo scirocco: super caldo in Calabria e Sicilia [DETTAGLI]

1 Ottobre 2020 16:06

Previsioni Meteo, sarà un weekend terribile con lo scirocco: super caldo fino a +34°C in Calabria e Siciia, forte maltempo al Nord

Previsioni Meteo – L’Italia sarà divisa in due in questo primo weekend di Ottobre: al Nord avremo una forte ondata di maltempo, mentre il Sud sarà caratterizzato dal caldo intenso. “Nella mappa – scrive su MeteoWeb, Antonio Ianella– è bene evidente il divario termico previsto tra le regioni del medio e alto Tirreno, Sardegna compresa, e quelle del medio-basso Adriatico e meridionali. Da valori spesso anche sotto media sulle prime aree, fino a -5/-6°C su Liguria e Sardegna centro occidentale, +2/+4° diffusi, sempre rispetto alla media del periodo, sui settori medio-alti adriatici e Campania, e fino a +5/+7°C su gran parte delle aree meridionali, ma anche a estremi di +10°C oltre la media sulle aree ioniche di Puglia, Calabria e Sicilia. Divario termico, in riferimento alle anomalie, anche di +15°C tra la Liguria, la Sardegna e i settori ionici. Su diverse aree tra la Puglia, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia, i valori in pianura si porteranno spesso sui +30/+32°C tra sabato e domenica prossimi, ma con punte persino sui +34°C, stimate localmente sulle pianure interne pugliesi”, conclude.

