Previsioni Meteo, calo delle temperature in Calabria e Sicilia: il tempo previsto sull’Italia lunedì [MAPPA]

11 Ottobre 2020 14:16

Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: il tempo previsto sull’Italia domani, lunedì 12 ottobre 2020

Il tempo previsto sull’Italia domani, lunedì 12 ottobre 2020: il bollettino a cura dell’Aeronautica Militare.

Al Nord: cielo molto nuvoloso o coperto su Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto orientale con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, più intense sull’Appennino emiliano-romagnolo a primo mattino, in progressivo miglioramento diurno. Annuvolamenti compatti sui rilievi di confine; ampio soleggiamento e scarsissima nuvolosità altrove con notte stellata.

Centro e Sardegna: iniziale moderato maltempo un po’ su tutte le regioni con deboli fenomeni temporaleschi, qualche fiocco di neve sull’Appennino toscano e locali temporali lungo le coste adriatiche, in graduale attenuazione dal tardo pomeriggio a partire dal settore tirrenico.

Sud e Sicilia: estesi annuvolamenti sull’intero territorio con deboli piogge, rovesci e temporali, più consistenti su quello tirrenico e sulla Puglia meridionale, in parziale riduzione durante la seconda parte della giornata.

Temperature: minime in diminuzione al Centro-nord, più marcata su Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Marche, senza variazioni di rilievo al Sud; massime in flessione sulle regioni centromeridionali, più sensibile su Marche, Abruzzo, Sicilia, in aumento su Veneto e Friuli-Venezia Giulia, stazionarie altrove.