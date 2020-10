Previsioni Meteo, il 12-13 Ottobre maltempo estremo in Calabria e Sicilia [DETTAGLI]

8 Ottobre 2020 10:45

Previsioni Meteo, attenzione al 12-13 Ottobre: maltempo estremo al Centro/Sud ed in particolare in Calabria e Sicilia

Previsioni Meteo – Proseguono gli aggiornamenti meteo per l’inizio della prossima settimana che dovrebbe essere caratterizzato dal maltempo. Tra il 12 ed il 13 ottobre, infatti, temporali intensi potrebbero riguardare la Sicilia Orientale, soprattutto la Calabria ionica del Reggino, poi la Campania, specie centro-meridionale, parte della Lucania e anche la Puglia centro meridionale. La redazione di MeteoWeb seguirà costantemente la nuova fase di possibile forte maltempo, da domenica e per inizio della prossima settimana, apportando quotidiani aggiornamenti. Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: