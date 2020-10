Previsioni Meteo: domani piovaschi in Calabria e Sicilia

19 Ottobre 2020 11:46

Previsioni Meteo Aeronautica Militare: il tempo previsto sull’Italia domani, martedì 20 ottobre. Piovaschi in Calabria e Sicilia

Il tempo previsto sull’Italia domani, martedì 20 ottobre 2020: il bollettino a cura dell’Aeronautica Militare.

Al Nord: nubi basse e prevalentemente stratiformi su gran parte delle regioni alpine e sulla parte occidentale dell’Emilia Romagna, con deboli precipitazioni su Piemonte e Liguria centro orientale; cielo poco nuvoloso o al più velato sulle rimanenti aree del settentrione. Formazione di foschie dense o nebbie al primo mattino e dopo il tramonto lungo il corso del Po.

Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso sulla parte orientale della Sardegna, seppur senza fenomeni di rilievo associati, mentre avremo generali condizioni di bel tempo altrove con sottili velature in transito sulla Toscana e dalla sera sull’Umbria.

Sud e Sicilia: nubi ad evoluzione diurna interesseranno la Calabria meridionale tirrenica e la Sicilia nord-orientale con possibili sporadici piovaschi, in miglioramento dalla serata; generali condizioni di tempo stabile e soleggiato sulle restanti regioni.

Temperature: minime in rialzo sulle aree alpine confinali e sulla Sardegna; in lieve flessione su Lombardia e Sicilia sudorientale; stazionarie altrove; massime in tenue aumento su rilievi altoatesini, Sardegna centro occidentale, regioni centrali adriatiche, Molise, Sicilia settentrionale ed orientale; in diminuzione sulla Pianura Padana occidentale; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese.

Venti: da deboli a moderati sudorientali sulla Sardegna; deboli settentrionali sulle aree ioniche e di direzione variabile altrove.

Mari: da mossi a molto mossi il mar e canale di Sardegna; mosso lo Ionio; da poco mossi a mossi lo stretto di Sicilia e l’Adriatico meridionale; quasi calmi o poco mossi i restanti bacini.