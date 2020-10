Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: il tempo previsto sull’Italia domani, poche nubi al Sud

21 Ottobre 2020 21:44

Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: domani piogge al Nord, poche nubi al Centro/Sud

Il tempo previsto sull’Italia domani, giovedì 22 ottobre 2020: il bollettino a cura dell’Aeronautica Militare.

Al Nord molte nubi su nord-ovest, Lombardia, Emilia Romagna occidentale e Friuli Venezia Giulia con deboli piogge su Valle d’Aosta e Piemonte e qualche rovescio su Liguria, in estensione serale alle aree alpine lombarde. Cielo al più velato sulle restanti aree.

Centro e Sardegna: addensamenti consistenti sulla Sardegna centro-orientale, Toscana, Umbria occidentale e temporaneamente anche sulle aree costiere laziali. Prevalenza di spazi di sereno sulle rimanenti regioni.

Sud e Sicilia: generali condizioni di bel tempo con ampio soleggiamento e qualche temporaneo transito di nubi poco significative.

Temperature: minime in rialzo sulla Sardegna, Toscana ed aree alpine; senza variazioni di rilievo sul resto della penisola; massime in lieve aumento sulle aree alpine orientali, Basilicata, Calabria e Sicilia; stazionarie sul resto del Paese.

Venti: moderati sudorientali sulla Sardegna; da deboli a moderati sudorientali sulla Sicilia occidentale; deboli settentrionali sulle aree ioniche, di direzione variabile altrove.

Mari: da mossi a molto mossi i mari intorno la Sardegna e stretto di Sicilia; mosso lo Ionio a largo; poco mossi i restanti bacini.