Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: il tempo previsto sull’Italia domani

28 Ottobre 2020 21:42

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per domani: cielo velato, temperature massime in rialzo

Il tempo previsto sull’Italia domani, giovedì 29 ottobre 2020: il bollettino a cura dell’Aeronautica Militare.

Al Nord annuvolamenti compatti sui rilievi di confine, sulla Liguria centro orientale e sull’Appennino emiliano-romagnolo; cielo velato sul restante territorio.

Centro e Sardegna: gli ampi spazi di sereno saranno presto sostituiti da diffusa nuvolosita’ alta e sottile.

Sud e Sicilia: molte nubi sulle arre costiere tirreniche di Sicilia e Calabria ma in un contesto tipicamente asciutto; condizioni di bel tempo altrove anche se non mancheranno velature estese dal pomeriggio su tutto il settore peninsulare.

Temperature: minime in aumento su Alpi, Trentino-Alto Adige, Toscana, Calabria e due isole maggiori, in flessione su coste abruzzesi, Molise, Campania interna e Puglia settentrionale, senza variazioni di rilievo altrove; massime in rialzo su Liguria, Toscana costiera, Molise, Puglia centro settentrionale, Basilicata, Calabria e Sicilia, stazionarie sulle altre zone.

Venti: deboli nordoccidentali, con locali rinforzi sulla Sardegna dal pomeriggio.

Mari: da mossi a molto mossi al largo Ionio, mar di Sardegna e Tirreno centro orientale; da poco mossi a mossi i rimanenti bacini.