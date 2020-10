Premier League – Sconfitte shock per le big: Liverpool ko 7-2, il Manchester ne prende 6!

4 Ottobre 2020 22:35

Liverpool e Manchester United vanno incontro a due sconfitte larghissime e inaspettate: i ‘Reds’ perdono 7-2 contro l’Aston Villa, i ‘Red Devils’ sconfitti 1-6 dal Tottenham

Il Liverpool ha perso 7-2, il Manchester United 1-6. No, non avete letto male. Due delle big più prestigiose del campionato inglese sono andate incontro a due sconfitte davvero larghissime nel punteggio. I Red Devils sono stati battuti 1-6 dal Tottenham di Josè Mourinho che, sopra di un uomo per il rosso a Martial, si è divertito a vedere i suoi infilare una rete dopo l’altra: al gol iniziale di Bruno Fernandes hanno risposto Ndombele, Son (2), Kane (2) e Aurier. Non è andata di certo meglio ai campioni d’Inghilterra del Liverpool letteralmente travolti dall’Aston Villa. Sui ‘Reds’ pesano le assenze di Tiago Alcantana e Manè fermati dal Coronavirus, Alisson, Matip e Oxlade-Chamberlain per infortunio. Di Watkins (3), McGinn, Barkley e Grealish (2) le reti dei padroni di casa, una doppietta di Salah rende meno ampio il passivo dei Reds.