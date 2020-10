Posti bici gratis sugli intercity Roma-Reggio Calabria e Roma-Salerno

22 Ottobre 2020 13:08

Da ottobre, biker e appassionati in sella possono prenotare, senza pagare nulla, una delle 6 postazioni della carrozza 3 per la propria due ruote a bordo di otto Ic in viaggio sulla linea Roma – Reggio Calabria e di altri due sulla Roma – Salerno

Diventano prenotabili i posti bici su due prime rotte coperte dai treni Intercity, e lo saranno gratis fino al 30 novembre. Da ottobre, biker e appassionati in sella possono prenotare, senza pagare nulla, una delle 6 postazioni della carrozza 3 per la propria due ruote a bordo di otto Ic in viaggio sulla linea Roma – Reggio Calabria e di altri due sulla Roma – Salerno. I treni saranno contrassegnati sugli orari dal tradizionale pittogramma. Nel corso del 2021 la prenotazione del posto bici sarà estesa a tutte le tratte nazionali, via via che si completerà l’allestimento delle carrozze speciali adibite anche al trasporto delle biciclette. Per tutti gli appassionati ciclisti, Trenitalia ha realizzato anche un travel book dedicato alle ciclovie, una guida per scoprire 20 itinerari utilizzando il treno regionale, dalla Costa dei Trabocchi in Abruzzo al cuore del Canavese, in Piemonte, seguendo il corso della Dora Baltea.