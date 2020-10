Pordenone-Reggina 0-1 LIVE: Liotti porta in vantaggio gli amaranto!

24 Ottobre 2020 14:27

La diretta di Pordenone-Reggina, gara valida per la 5ª giornata del campionato di Serie B 2020/2021: formazioni ufficiali, cronaca live e sintesi del match

PORDENONE-REGGINA DIRETTA/LIVE – Grande appuntamento allo stadio Stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro, in campo va in scena la sfida Pordenone-Reggina. Il match della 5ª giornata del campionato di Serie B 2020/2021 promette grande spettacolo, le due squadre si daranno battaglia per soddisfare le richieste dei due allenatori. Il tecnico Attilio Tesser ha chiesto una reazione ai propri uomini, che sono stati reduci da una partenza in stagione con il freno tirato. Pretende una reazione anche mister Mimmo Toscano, perché gli amaranto nelle prime quattro uscire non sono riusciti a raccogliere i punti che avrebbero meritato. Segui con StrettoWeb le emozioni della partita con la diretta testuale (clicca qui per assistere alla sfida su Dazn), aggiornamenti live, cronaca in tempo reale.

37′ Diaw crea scompiglio nella difesa calabrese, supera due uomini, poi chiuso al momento del tiro da Cionek.

23′ Chiusura tempestiva di Cionek, anticipa l’attaccante involato in porta.

20′ Pericoloso calcio d’angolo battuto da Bellomo, nessuno riesce però a colpire la sfera.

13′ VANTAGGIO DELLA REGGINAAAA!!!!! TERZO CENTRO IN CAMPIONATO PER LIOTTI!!! E’ 0-1 A LIGNANO SABBIADORO. IL TERZINO E’ BRAVO A FARSI TROVARE PRONTO SUL SECONDO PALO, COLPISCE COL PIATTO DEL PIEDE LA PALLA CHE FINISCE CON PRECISIONE NELL’ANGOLO BASSO A SINISTRA DEL PORTIERE. OTTIMO IL CROSS DI BELLOMO.

10′ Primo tiro in porta per gli amaranto, Bellomo bussa alla porta di Perisan. Debole il suo destro, parato facilmente.

8′ Prova il colpo di testa Denis, stoppato fisicamente da Barison. Buono l’atteggiamento iniziale di entrambe le squadre.

1′ Subito pericoloso Ciurria, Guarna si salva in due tempi.

1′ INIZIA IL MATCH, l’arbitro fischia in perfetto orario. Reggina in maglia bianca, muove il primo possesso.

Serie B, Pordenone-Reggina: le formazioni ufficiali

A pochi minuti dal match i due allenatori hanno pubblicato le loro scelte definitive. Ecco le formazioni ufficiali di Pordenone-Reggina:

Pordenone (4-3-1-2): Perisan; Vogliacco, Barison, Bassoli, Falasco; Magnino, Calò, Scavone; Zammarini; Ciurria, Diaw. A disposizione: Bindi, Berra, Stefani, Musiolik, Pasa, Misuraca, Mallamo, Camporese, Butic, Adam Jan, Rossetti. Allenatore: Tesser.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Cionek, Delprato; Rolando, Bianchi, Crisetig, Liotti; Bellomo; Denis, Lafferty. A disposizione: Farroni, Di Chiara, Gasparetto, Peli, Rossi, Stavropoulos, De Rose, Faty, Folorunsho, Mastour, Situm, Vasic. Allenatore: Toscano.

L’arbitro della gara sarà Eugenio Abbattista, fischietto con alle spalle già una buona esperienza in Serie A. Ad aiutarlo gli assistenti Baccini e Moro, IV° Uomo invece Paterna.