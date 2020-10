Pordenone-Reggina, i convocati di Toscano: non c’è Jeremy Menez!

23 Ottobre 2020 20:20

L’elenco ufficiale dei convocati scelti dal tecnico Domenico Toscano per il match di domani tra Pordenone e Reggina

Terza gara in una settimana per la Reggina, che dopo i due pari con rammarico contro Entella e Cosenza affronterà una delle trasferte più lontane del campionato, in quel di Pordenone. Il tecnico amaranto Domenico Toscano ha appena diramato l’elenco ufficiale dei convocati per il match, che vede nuovamente assente Rivas, già “preservato” martedì nel derby. Ancora out Plizzari e Charpentier, ai quali si aggiunge l’assenza pesante di Jeremy Menez. Per il resto tutti disponibili.

Di seguito l’elenco dei convocati della Reggina:

Portieri: Farroni, Guarna.

Difensori: Cionek, Delprato, Di Chiara, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Peli, Rolando, Rossi, Stavroupoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Crisetig, De Rose, Faty, Folorunsho, Marcucci, Mastour, Situm.

Attaccanti: Bellomo, Denis, Lafferty, Vasic.

Indisponibili: Plizzari, Rivas, Charpentier, Menez.