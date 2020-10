Italia, manca l’ultimo passaggio: in Polonia è 0-0, ma che peccato!

11 Ottobre 2020 22:48

L’Italia di Mancini non va oltre lo 0-0 in Polonia nella terza gara di Nations League, ma che peccato: tanta pressione e tanto possesso, ma poca concretezza

Tanto palleggio, un’impressionante serie di palloni messo in mezzo, solito atteggiamento offensivo e propositivo, ma niente gol, ed è un gran peccato. L’Italia non va oltre lo 0-0 in Polonia nella terza gara di Nations League ma scatta comunque da sola in vetta a quota 5. La mentalità è quella solita, quella che siamo stati abituati a vedere con il c.t. Mancini. Avversari schiacciati per lunghi tratti del match e che giocano di rimessa, rischiando tuttavia di passare in vantaggio. Ma l’occasione più importante della sfida capita sui piedi di Chiesa in avvio, che spreca sparando alto da zero metri. Poi tanta Italia, ma più nel palleggio e nella pressione che nelle occasioni create. Tra l’imprecisione degli esterni e la poca imprevedibilità degli attaccanti (ballottaggio Belotti-Immobile vinto oggi dal primo), il portiere di casa rischia poco e alla fine è solo tanto rammarico. Anche perché gli ultimi dieci minuti, con l’ingresso di Locatelli, Kean, Berardi e Caputo, è solo Italia. La manovra si ravviva e si fa più pericolosa, ma il risultato non cambia. E, alla fine, la Polonia rischia pure di passare.

Di seguito il tabellino del match e la classifica aggiornata del girone A di Nations League.

POLONIA (4-2-3-1): Fabianski; Kedziora, Glik, Walukiewicz, Bereszynski; Krychowiak, Moder; Szymanski (59′ Grosicki), Klich (70′ Milik), Jozwiak (82′ Karbownik); Lewandowski (82′ Linetty). Ct: Brzeczek.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella (78′ Locatelli), Jorginho, Verratti; Chiesa (70′ Kean), Belotti (83′ Caputo), Pellegrini (83′ Berardi). Ct: Mancini.

ARBITRO: Sanchez (Spagna).

AMMONITI: Bereszynski, Kedziora, Belotti.

CLASSIFICA