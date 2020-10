Pescatori siciliani sotto sequestro in Libia: domani Di Maio risponderà al Senato

14 Ottobre 2020 18:24

Sicilia, 18 pescatori sotto sequestro in Libia. “Di Maio risponderà in Senato, Il riserbo non può essere un alibi per non dare aggiornamenti sull’argomento

“Ho incontrato i familiari dei pescatori sequestrati dalla Libia per dire loro che finalmente domani il Ministro Di Maio al Senato risponderà, nell’ambito del Question time, a un’interrogazione che gli ho presentato subito dopo il sequestro dei miei corregionali da parte delle milizie di Haftar. A dispetto delle trattative diplomatiche che il Governo dice di portare avanti per liberare i pescatori, credo sia necessario tenere alta l’attenzione affinché in Italia e all’Estero non si spengano i riflettori sulla vicenda e questi lavoratori possano tornare presto a casa” dichiara Gabriella Giammanco, Vicepresidente di Forza Italia in Senato e portavoce azzurra in Sicilia.

“Non abbiamo ancora nessuna notizia. È già trascorso un mese e mezzo ed è inaccettabile che nulla si sia ancora mosso. Di Maio deve delle spiegazioni al Parlamento e soprattutto alle famiglie di questi marinai. Il riserbo non può essere un alibi per non dare aggiornamenti sull’argomento” conclude Giammanco.