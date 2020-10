Perchè Ilaria D’Amico non si occupa più di calcio? La tragedia familiare che ha spinto la giornalista Sky a ‘cambiare vita’

20 Ottobre 2020 17:51

Vi siete mai chiesti perchè Ilaria D’Amico non si occupa più di calcio? La conduttrice Sky racconta la triste verità legata ad una grave perdita

Perchè Ilaria D’Amico non si occupa più di sport? – Da un po’ di tempo a questa parte Ilaria D’Amico è scomparsa dai radar sportivi, se non altro da quelli televisivi. Se infatti la sua relazione con Gianluigi Buffon le ha concesso qualche pagina di gossip in ambito calcistico, a livello professionale la giornalista di Sky Sport non è più il volto di punta di Serie A o Champions League. Il perchè di questo addio lo racconta la stessa Ilaria D’Amico al settimanale ‘F’: tutto è nato dalla scomparsa della sorella Catia alla quale era molto legata. “Catia aveva 12 anni più di me. Abbiamo saputo che era malata a gennaio 2019, un tumore brutto nell’area dell’intestino – racconta Ilaria d’Amico – E’ stato un fulmine a ciel sereno perché era la persona più sana del mondo, abbiamo gestito la malattia insieme, scegliendo tutto il percorso. Poi a maggio scorso, la notizia che stava di nuovo male. Se ne è andata in pochi mesi, il 5 settembre scorso. Io ero con lei. Era già da un po’ che volevo cambiare, Catia mi ha dato la spinta per farlo davvero. Quando giravo con lei per ospedali ho sentito l’urgenza di occuparmi di temi di servizio, di tornare a raccontare cosa siamo oggi. Così quando è arrivata la proposta di Sky per una prima serata di attualità tutto ha preso forma“.