1 Ottobre 2020 16:37

Paura in Calabria per un forte boato avvertito a Cosenza

Un forte boato è stato avvertito questo pomeriggio a Cosenza in Calabria. In un primo momento si è pensato potesse trattarsi di una scossa di terremoto ma non avendo confermato nessun dato da parte dell’INGV, si pensa possa essere stato un boom sonico di un aereo, definito anche bang supersonico, cioè il suono prodotto dal cono di Mach generato dalle onde d’urto create da un oggetto che si muove con velocità superiore alla velocità del suono.