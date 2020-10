Parte il Cosenza Comics & Games al tempo del Coronavirus

7 Ottobre 2020 10:55

Cosenza Comics: mancano pochi giorni all’edizione online

Manca pochissimo all’edizione online di Cosenza Comics and Games. Dal primo pomeriggio di venerdì 9 ottobre fino al tardo pomeriggio di domenica 11 ottobre tantissimi appuntamenti in diretta streaming sui canali social dell’evento, inclusi Facebook e YouTube. Cosenza Comics @Home è l’edizione digitale di un evento che da ormai sei anni accompagna i giovani cosentini all’interno del mondo dei fumetti, dei giochi e dello spettacolo. Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e della pandemia tuttora in corso, l’evento si è spostato online per garantire la sicurezza dei visitatori. Le dirette livestream inizieranno venerdì alle ore 14:00 e proseguiranno fino a sera. Sabato e domenica le dirette inizieranno dalle 11:00 della mattina, con una pausa prevista entrambi i giorni per le ore 13:00. Fra gli ospiti di questa edizione online alcuni nomi “storici”, ospiti delle passate edizioni, come i doppiatori Pasquale Anselmo e Marco Mete, ma anche Alex Polidori musicista e doppiatore nonché voce italiana dell’Uomo Ragno nei film di Marvel Studios. Parteciperanno anche numerosi autori di fumetti come Flavia Biondi e Giulio Macaione, e la scrittrice e imprenditrice Francesca Cavallo, che recentemente ha realizzato “Il Dottor Li e il virus con in testa una corona”, ovvero un libro illustrato per parlare del Covid ai bambini. Nella giornata di sabato due appuntamenti particolarissimi, inclusa una corsa automobilistica e-sport dove decine di piloti connessi in rete si sfideranno per il trofeo Cosenza Comics a bordo di auto da corsa virtuali. La gara, sponsorizzata dalla concessionaria Tema Motori e da eSport ON3, è un assaggio di quello che è il sempre più grande mondo degli e-sport. La sera, per chiudere la seconda giornata, un concerto speciale in live tenuto dalla musicista cosentina Veronica Bria.