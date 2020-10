Paolo Liguori, direttore del TgCom24: “Klaus Davi fatto fuori solo perchè non ha fatto accordi con ‘quelli lì'” [INTERVISTA]

16 Ottobre 2020 12:28

Parole di fuoco del direttore di TgCom24 sullo “scandalo scrutini” di Reggio Calabria

“Cari amici reggini che avete ordito qualche presenza eccessiva e non controllata da nessuno davanti al seggio, qualche pressione eccessiva sui voti; quei reggini che hanno stazionato davanti ai seggi indisturbati distribuendo santini; che hanno distribuito matite cancellabili per votare in certi quartieri; a quei reggini che nella famosa notte hanno ordito contro Klaus Davi, sappiate che passerete un guaio. La verità è che siccome non era d’accordo con ‘quelli lì’ si è ritrovato poi nei riconteggi segato“. Lo ha dichiarato Paolo Liguori, direttore del TgCom24, commentando l’esclusione di Klaus Davi dal consiglio comunale di Reggio Calabria.