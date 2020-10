Il presidente Paolo Dal Pino positivo al Coronavirus: il comunicato della Lega Serie A

6 Ottobre 2020 10:06

Paolo Dal Pino è risultato positivo al Coronavirus nella giornata di ieri: il presidente della Lega Serie A è sintomatico e in isolamento presso la propria abitazione

Nella giornata di ieri Paolo Dal Pino è risultato positivo al Coronavirus. Il presidente della Lega Serie A è stato sottoposto a tampone e attualmente si trova, sintomatico, presso la propria abitazione in attesa del decorso della malattia come da protocollo sanitario. Nel comunicato emesso dalla Lega Serie A si apprende che: “La Lega Serie A comunica che il Presidente Paolo Dal Pino è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato ieri. Il Presidente, sintomatico e in isolamento presso la propria abitazione, seguirà ora le procedure previste dal protocollo sanitario“.