Pallacanestro Viola, raggiunto accordo di partnership con la Multiservice 5D

28 Ottobre 2020 14:58

Con una nota ufficiale, la Pallacanestro Viola comunica di aver raggiunto un accordo di partnership con la Multiservice 5D

La Pallacanestro Viola comunica di aver raggiunto un accordo di partnership con la Multiservice 5D. La Multiservice 5D è un’azienda leader nel segmento delle riparazione Pre e Post-Vendita, in Garanzia e fuori Garanzia. Dotata di laboratori Certificati ESD, con area EPA dedicata, gestisce 100 brand in garanzia per i segmenti di Telefonia, Audio-Video, Informatica, Domotica Avanzata e Mobilità Elettrica, su Ebike, Hoverboard e Monopattini Elettrici. Importantissimo l’accordo di cui è esclusivista con Huawei, che consente la riparazione in un’ora per tutti i prodotti, sia in garanzia che fuori garanzia. Partner dell’Associazione Italiana Tecnici, offre riparazione di terzo livello, con sostituzione di nanobga, microcomponenti, ricostruzione piste elettroniche, sostituzione di CPU e Nand in sede. La lista dei brand è lunghissima, pertanto vi invitiamo a consultare le pagine sociali, Facebook, Instagram, Whatsapp Business ed il sito internet http://www.multiservice5d.it/ per tutti i dettagli.

La Multiservices 5D vi aspetta a Reggio Calabria in Via Mortara Ravagnese 60.

Qualcosa si è rotto? Corri al riparo! Anche la Viola ha scelto Multiservice 5D.

Per i soci del Supporter Trust Viola esclusivi sconti e promozioni:

– Sconto su attivazioni luce e gas di tutti gli operatori

– Sconto fino al 50% sulle riparazioni

– Assistenza in tempo reale su Huawei ed Honor

– Attivazione gratuita su qualsiasi SIM card