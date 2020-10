Palermo: il Salone della Nautica Seacily 2020 rimandato causa coronavirus

21 Ottobre 2020 16:05

Palermo. Gli organizzatori del Seacily 2020: “Il rispetto delle prescrizioni a tutela della salute è una priorità assoluta e, pertanto, non possiamo fare altro che rimandare l’appuntamento di qualche mese”

Il Salone della Nautica Seacily 2020, in programma dal 29 ottobre al primo novembre presso il Marina Villa Igiea di Palermo, è stato rinviato in seguito alle disposizioni dell’ultimo Dpcm, dopo l’impennata dei contagi da coronavirus. Ad annunciarlo gli organizzatori in una nota stampa.

“Le misure di contenimento imposte con il Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 18 ottobre – dice Andrea Ciulla, presidente di Assonautica Palermo – non consentono adesso lo svolgimento della manifestazione, nonostante avessimo già predisposto tutto in modo da realizzare l’evento in massima sicurezza e in piena sinergia con le Autorità. Il rispetto delle prescrizioni a tutela della salute è una priorità assoluta e, pertanto, non possiamo fare altro che rimandare l’appuntamento di qualche mese, sperando che di poterlo riprogrammare per il prossimo aprile 2021. Al momento non possiamo che ringraziare in modo caloroso gli espositori che, quest’anno ancora più numerosi, avevano già formalizzato la propria partecipazione, i partner, gli sponsor e tutti coloro i quali, come noi, erano felici di ritrovare una delle manifestazioni più attese per il mondo della nautica, del turismo e della blueconomy“.