Palermo, neonata positiva al Covid abbandonata in Ospedale dalla mamma: “dopo il risultato del tampone è scomparsa e non la troviamo più”

21 Ottobre 2020 14:21

Coronavirus: la donna dopo avere lasciato la figlia neonata in ospedale, si è allontanata e non è più tornata

Una donna ha lasciato la figlia neonata nell’ospedale dei bambini a Palermo dopo l’esito del tampone sul Covid che ha segnalato la positività della bimba La donna la scorsa settimana è andata al pronto soccorso con la neonata per il tampone. Dopo l’esito e la positività è stata allontanata per via delle procedure, ma la donna non ha piu’ fatto ritorno in ospedale ed è irreperibile. “Il personale medico ha tentato per giorni di contattare la madre – spiega la dottoressa Marilu’ Furnari, della direzione sanitaria del Di Cristina – Ma non siamo riusciti a raggiungerla. A quel punto abbiamo avvisato le forze dell’ordine del possibile abbandono della piccola“.

Le ricerche sono affidate alla polizia che sta visionando le immagini dell’entrata del pronto soccorso, ha acquisito la documentazione dell’accettazione e sentito medici ed infermieri che sono entrati in contatto con la donna. Si tratta del ventiseiesimo bimbo ricoverato per Covid-19 nel reparto di malattie infettive guidato dal dottor Salvatore Giordano. Ma sono 17 quelli entrati nell’ultimo mese, da quando hanno riaperto le scuole. “Solo quattro hanno qualche complicazione, gli altri stanno bene e saranno dimessi appena negativi – conclude Furnari – La neonata e’ una dei bimbi che stanno meglio, almeno dal punto di vista clinico“.