Futsal Polistena, esordio con un pari: a Viggiano finisce 3-3, racconto e tabellino del match

17 Ottobre 2020 22:05

Inizia con un pareggio il campionato della Futsal Polistena: finisce 3-3 in quel di Viggiano

Comincia con un pareggio esterno in quel di Viggiano la stagione 2020/2021 del Futsal Polistena. La sfida andata in scena oggi al PalaVejanum, valida per la prima giornata del girone “D” di Serie A2, si è conclusa infatti con il risultato di 3-3. Partita ricca di emozioni in terra lucana. Dopo essersi portati in avanti di tre gol grazie alle marcature di Fortuna (2’37’’), Dentini (5’31’’) e Arcidiacone (07’55’’), i bianconeri sono stati rimontati da Antonucci (autore di una doppietta) e da Castrogiovanni. Meglio sicuramente il Futsal Polistena nella prima frazione, ma la squadra di Pino Molluso ha pagato a caro prezzo il black-out della seconda frazione quando, in vantaggio per 3-1, prima subisce la rete del momentaneo 2-3 a opera di Antonucci e dopo pochi secondi si fanno raggiungere sul pari. Sabato prossimo, alle 17, appuntamento al Palazzetto dello Sport “Caduti sul Lavoro”, dove il Futsal Polistena riceverà il Bovalino Calcio a 5.

ORSA VIGGIANO-FUTSAL POLISTENA 3-3

ORSA VIGGIANO: Bertoli, Antonucci, De Fina, Bavaresco, Castrogiovanni, Paolicelli, Brancale, Petragallo, Siviglia G., Siviglia F., Zappalà, Luizinho. Allenatore: Cesare Rispoli.

FUTSAL POLISTENA: Malara, Dentini, Minnella, Fortuna, Diogo, Multari, Arcidiacone, Maluko, Juninho, Prestileo, Vinicius, Macrì. Allenatore: Giuseppe Molluso.

ARBITRI: Dimundo di Molfetta e De Candia di Molfetta. CRONO: Granata di Sala Consilina.

MARCATORI: 2’37’’ pt Fortuna (FPO); 5’31’’ pt Dentini (FPO); 07’55’’ pt Arcidiacone (FPO); 08’48’’ pt Antonucci (OV); 09’44’’ st Antonucci (OV); 10’ st Castrogiovanni (OV).

NOTE: Ammoniti Juninho (FPO); Castrogiovanni, Bavaresco (OV).