10 Ottobre 2020 18:30

Omicidio in Sicilia: un uomo di 42 anni è stato ucciso poco dopo le 11 con alcuni colpi di pistola a Lentini

Omicidio in Sicilia dove un uomo di 42 anni, Sebastiano Greco, è stato ucciso poco dopo le 11 con alcuni colpi di pistola a Lentini, in provincia di Siracusa. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri l’omicidio sarebbe avvenuto in via delle Spighe, nel centro abitato. La vittima ha probabilmente avuto una discussione con un altro uomo quando quest’ultimo improvvisamente ha estratto l’arma e ha fatto fuoco.