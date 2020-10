Omicidio in Sicilia: catturato il killer di Sebastiano Greco

15 Ottobre 2020 07:50

Tratto in arresto un lentinese, accusato di essere l’omicida di Sebastiano Greco, l’ex gestore di una pompa di benzina ucciso sabato mattina

Gli agenti di polizia di Siracusa hanno tratto in arresto Antonino Milone, 37 anni, lentinese accusato di essere l’omicida di Sebastiano Greco, l’ex gestore di una pompa di benzina ucciso sabato mattina a colpi di pistola a Lentini.

Il presunto killer, dopo il delitto, era riuscito a fuggire mentre il complice era stato catturato nelle ore successive all’omicidio dai carabinieri.

Questa notte i poliziotti hanno scovato il ricercato in un appezzamento di terreno nel territorio di Carlentini.

Milone è stato prelevato e condotto in cella, nel penitenziario di piazza Lanza, a Catania.