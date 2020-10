Offese shock a Jole Santelli: la militante grillina è una prof. Il Liceo dove insegna annuncia sanzioni: “già avviate procedure disciplinari”

17 Ottobre 2020 11:34

Il Liceo statale Sandro Pertini di Genova censura la professoressa Paola Castellaro dopo le offese a Jole Santelli

“Nella giornata odierna sono pervenute a questa istituzione scolastica decine di telefonate e di e-mail di sdegno e di protesta nei confronti di una docente; tale docente, titolare di insegnamento presso questo liceo, sul suo profilo Facebook personale, ha commentato in maniera a dir poco offensiva e denigratoria la scomparsa del Presidente della Giunta Regionale della Calabria, Jole Santelli. Il Liceo statale Sandro Pertini prende le distanze da tale esternazione della docente, censurandola duramente e comunicando che ha gia’ avviato tutte le procedure disciplinari previste dalla normativa nei confronti della docente interessata“. E’ quanto comunica, in una nota ufficiale divulgata nella serata di ieri, l’istituto superiore, il Liceo statale Sandro Pertini di Genova, dove insegna Paola Castellaro, la professoressa e attivista M5s, che su Facebook ha scritto un post choc esultando per la morte di Jole Santelli. L’insegnante, dopo la notizia della scomparsa della presidente della Regione Calabria, aveva scritto “Evvai! Una mafiosa di meno!” in un commento poi rimosso dal suo profilo Fb ora oscurato. In allegato la circolare con cui il dirigente Alessandro Cavanna ha dato notizia della presa di posizione del Liceo a tutto il personale della scuola, studenti e alle loro famiglie.