Nuovo DPCM, oggi Conte rivela tutti i dettagli delle nuove misure: a che ora e dove vedere la diretta

21 Ottobre 2020 07:00

Coronavirus: il premier Conte oggi e domani sarà in Parlamento per le informative sulle nuove disposizioni adottate dal governo con l’ultimo DPCM

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, oggi e domani sarà in Parlamento per le informative sulle nuove disposizioni adottate dal governo con l’ultimo DPCM per contrastare l’emergenza Coronavirus.

L’informativa al Senato della Repubblica sulle “ulteriori iniziative adottate dal governo con il nuovo DPCM relativo all’emergenza epidemiologica” è prevista oggi alle 16:15, mentre alla Camera il premier riferirà domani alle ore 10.

Nuovo DPCM, come seguire la diretta del premier Conte

La diretta dell’informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, potrà essere seguita in diretta sui canali social di Palazzo Chigi e del premier stesso, così come sui canali YouTube della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti live su StrettoWeb, dove verranno pubblicati tutti i dettagli e le dichiarazioni di Conte sul nuovo DPCM.