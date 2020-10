Nuovo DPCM: il calcio dilettantistico è salvo fino alla Prima Categoria, stop alle scuole calcio

18 Ottobre 2020 22:42

Nuovo DPCM del Governo: il calcio dilettantistico è salvo fino alla Prima Categoria, stop invece per le scuole calcio

Calcio dilettantistico salvo fino alla Prima Categoria e stop alle scuole calcio. Questa, in sintesi, la decisione del Governo con il nuovo DPCM in contrasto al Coronavirus. C’era apprensione nel mondo dilettantistico per una possibile sospensione di tutti i campionati, a qualche settimana dall’inizio, ma non sarà così. Lo stop è, invece, per le scuole calcio.

“Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni di interesse regionali e nazionali – si legge nel testo ufficiale – mentre “l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relativa agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non per gare e competizioni”. Seconda e Terza Categoria, dunque, sospese.