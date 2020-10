Orari MotoGp Aragon, cambia tutto a causa del freddo: ecco quando si disputeranno FP3, qualifiche e gara

16 Ottobre 2020 21:08

Orari MotoGp Aragon, il freddo costringe gli organizzatori a rivoluzionare il weekend: ecco le novità riguardanti FP3, qualifiche e gara

Orari MotoGp Aragon, cambia tutto a causa del freddo – Ad Aragon si gela! Sul tracciato spagnolo fa troppo freddo e le basse temperature hanno causato problemi ai piloti durante il venerdì che dà inizio al classico weekend di gara in Spagna. Per questo motivo gli organizzatori hanno deciso di cambiare gli orari del Gp spagnolo per i due giorni successivi, rivoluzionando gli orari di FP3, qualifiche, warm up e gara di Moto3, Moto2 e MotoGp.

Orari MotoGp Aragon, il programma aggiornato:

Le FP3 si sputeranno sabato: alle 10:00 per la Moto3, alle 10:55 per la MotoGp e alle 11:55 per la Moto2.

Le qualifiche si disputeranno sabato: alle 13:15 per la Moto3, alle 14:50 per la MotoGp, alle 15:50 per la Moto2.

I warm up si disputeranno domenica: alle 10:00 per la Moto3, alle 10:30 per la Moto2, alle 11:00 per la MotoGp.

Le gare di sputeranno domenica: alle 12:00 per la Moto3, alle 13:20 per la Moto2, alle 15:00 per la MotoGp.