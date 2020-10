Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza, ufficiale l’arrivo del francese Ousmane Diallo

10 Ottobre 2020 18:37

La Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza comunica di aver tesserato per la stagione 2020/2021 l’atleta francese Ousmane Diallo. Il giocatore classe 2001, guardia di 193 cm è al suo debutto nei campionati italiani, avendo disputato un torneo nell’European Youth Basketball League, torneo giovanile internazionale, nelle file dell’Independents BasketBall France. La dirigenza della Nuova Pallacanestro Messina ringrazia Tomaso Sasdelli delll’agenzia Euro Talent e Mino Salamino delll’agenzia Prosport per la grande disponibilità.

“Sono un giocatore giovane e portato all’allenamento – esordisce il nuovo acquisto della N.P. Messina Cocuzza – amo lavorare in palestra e in campo. Sfrutto il fisico per catturare molti rimbalzi e lottare con grande intensità nell’area, non ho paura del contatto. In attacco posso sia tirare da tre che penetrare e schiacciare. Non dico altro – prosegue Ousmane sorridendo – perché il resto lo scoprirete sul parquet. L’obiettivo personale per questa stagione è quello di imparare, svilupparmi mentalmente e fisicamente sotto la guida di coach Manzo per mostrare il mio livello di gioco fra i professionisti. A livello di squadra è quello di provare a battere tutte le squadre che incontreremo, non mi pongo limiti. Ci stiamo preparando duramente per arrivare al meglio all’inizio del torneo – conclude Diallo – e con l’impegno di staff, giocatori e possibilmente del pubblico potremo fare un grande campionato”.