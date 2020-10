Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza, ufficiale l’ingaggio di Nedeljko Vučenović

18 Ottobre 2020 22:16

Ufficiale l’ingaggio di Nedeljko Vučenović da parte della Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza: la nota

La Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza comunica l’ingaggio per la stagione 2020/2021 dell’atleta croato Nedeljko Vučenović.

Il giocatore classe 2001 di formazione italiana dopo un passaggio a Scauri in serie B ha disputato gli ultimi due tornei nello Junior Basket Curtatone prima in serie D e poi in C Silver lombarda. Nella prima stagione 3,9 punti di media con un high di 17 in 18 partite, nell’ultima stagione 3,1 con un high di 14 in 17 partite. La dirigenza della Nuova Pallacanestro Messina ringrazia la Sport Leader Agency del procuratore Zivanovic e il referente italiano Mazzali per la grande disponibilità.

“Sono un’ala di 204 cm – si presenta Vučenović – e posso ricoprire tre ruoli partendo dall’ala piccola, all’ala grande per finire con la posizione di pivot, ma preferisco giocare nelle posizioni di 3 e 4. Vengo per la prima volta a giocare in Sicilia e sono molto carico, voglio dimostrare di poter giocare a un livello più alto, in campo sono un giocatore molto intenso. Ho tanta passione e amore per questo sport – conclude Vučenović – il mio obiettivo è quello di migliorare il più possibile”.