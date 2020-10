Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza, ufficiale l’arrivo di Moussa Diakite

12 Ottobre 2020 11:52

La Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza comunica l’ingaggio per la stagione 2020/2021 dell’atleta maliano con passaporto francese Moussa Diakite. Il giocatore classe 2002 è nel giro della nazionale maliana e al debutto nei campionati italiani. La dirigenza della Nuova Pallacanestro Messina ringrazia la Sport Leader Agency del procuratore Zivanovic e il referente italiano Mazzali per la grande disponibilità.

“Sono una guardia di 193 cm – esordisce Diakite – ho giocato con la nazionale U17 del mio paese (Mali) nel mondiale 2018 in Argentina e adesso voglio cominciare una carriera da giocatore professionista. In campo posso ricoprire oltre alla posizione di guardia anche quella di play, sono molto competitivo e faccio di tutto per cercare la vittoria, per me la partita è una battaglia. Il mio obiettivo stagionale – conclude il nuovo giocatore della Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza – è arrivare il più lontano possibile con la squadra, sono pronto a mettere il mio mattoncino per aiutare la squadra”.