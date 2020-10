Nino Barillà e i retroscena dei suoi inizi con la Reggina: “Ero finito fuori, ma poi…”

11 Ottobre 2020 15:43

L’ex centrocampista della Reggina Nino Barillà ha raccontato alcuni retroscena sull’inizio della sua avventura in amaranto

Nino Barillà è un figlio del Sant’Agata. Nel Centro Sportivo di Via delle Industrie è cresciuto, si è formato ed è diventato uomo, spiccando il volo verso il calcio dei grandi, lì dove aveva esordito a 16 anni e lì dove aveva segnato il suo primo gol in Serie A: al Granillo, contro la Juve, a Buffon. Un sogno. Questa estate, dopo l’importante esperienza di Parma, il centrocampista nativo di Catona si è trasferito al Monza di Silvio Berlusconi, ma non sono mancate le critiche da tanti tifosi della Reggina.

“Sono nato e cresciuto al quartiere Catona – esordisce il giocatore in un’intervista a ‘Il Giorno’ – Si trova nella parte nord, a una quindicina di chilometri dal centro di Reggio. Tutti i ragazzi di Catona che giocano a pallone hanno un sogno nel cuore, un’ambizione: militare un giorno nella squadra della propria città. Io giocavo nella Scuola Calcio di Catona, ci ero andato con mio cugino, feci tutta la trafila delle Giovanili: fino a quando a un torneo mi videro i dirigenti della Reggina e mi portarono lì”.

“Era fatta? Non proprio, a un certo punto rischiai di finire fuori, volevano tagliarmi, pensavano non fossi pronto, ma poi due ragazzi della Reggina non riuscirono ad andare a un torneo, dovevano riempire i buchi e allora mi richiamarono. E fui il miglior giocatore di quel torneo, lo vincemmo. E i dirigenti tornarono sui propri passi. Ci vuole anche un po’ di fortuna”.

“Dalle giovanili fummo aggregati in 4 alla prima squadra. L’allenatore era Mazzarri. E ci ritrovammo a far parte del gruppo che fu chiamato a conquistare la salvezza nell’anno della penalizzazione da 11 punti… Un’esperienza eccezionale, da brividi, ci sentivamo parte integrante dello stesso progetto, tutti sullo stesso piano: facemmo il record di punti, come vincere uno scudetto”.

“In mezzo, alcune esperienze? Sì, a Genova fu l’anno più brutto della mia carriera dal punto di vista calcistico, ma non da quello umano: mi trovai a fare scelte importanti, diventai uomo. Eravamo ultimi e io non giocavo. E quando mi si offrì l’opportunità di tornare a casa, di tornare nella mia Reggio Calabria, anche se in serie B, non ebbi dubbi. Avrei potuto restare in A, ma decisi di tornare nella mia terra”.

“La passione per il calcio? Viene da mio papà: faceva il portiere, era arrivato sino alla serie C e da piccolo mi portava lui al campo di allenamento. Era il mio modello, ho iniziato da portiere pure io, ma mi ha sempre lasciato la massima libertà. Il calcio è la mia vita, per me è tutto. Mi ha formato, mi ha insegnato a essere uomo, anche confrontarmi con grandi campioni è stato importante. Ricordo ancora il giorno in cui Mazzarri mi fece esordire in serie A con la Fiorentina, avevo 16 anni: un sogno. Il primo gol in Serie A? Reggina-Juventus, 2-2, portai in vantaggio gli amaranto, di testa segnai… a Buffon. Meraviglioso”.

“Fuori dal campo? La famiglia. Tutta la settimana penso al calcio, ma appena ho un minuto libero sto con i figli: Giuseppe, 5 anni, lo porto già a giocare a calcio, anche se un giorno dovrà scegliere lui cosa vuole fare. Come mio padre, non voglio fare pressioni. E con la piccola Rachele, un anno e 2 mesi, vado al parco giochi. Mia moglie Sabina ha aperto un negozio di scarpe e un bar a Reggio”.

“Dura cambiare latitudini? Abbiamo trovato casa in centro a Monza e una scuola per i bambini. La famiglia è tutto, appena riesco do una mano in casa, voglio che anche mia moglie possa avere un po’ di tempo libero. Cucinare no, al massimo so fare due uova, ma per tutto il resto mi arrangio… sono l’uomo di casa”.